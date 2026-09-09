SANTIAGO DEL CILE, 09 SET - ll presidente del Cile, l'ultraconservatore José Antonio Kast, ha elogiato Giorgia Meloni, indicandola come un punto di riferimento per la leadership e la stabilità politica, e ha sottolineato come la sua lunga permanenza al potere derivi dalla "coerenza" della sua amministrazione e dalla difesa dei propri principi. "Non è un caso che Giorgia Meloni sia oggi il primo ministro più longevo dell'Italia moderna", ha scritto Kast sul suo profilo X. "Il suo operato è caratterizzato da coerenza, principi e dalla consapevolezza di sapere esattamente dove è diretta", ha aggiunto il leader cileno. Fin dalla sua campagna presidenziale del 2025, Kast ha sostenuto alcuni aspetti del modello promosso da Meloni, in particolare le sue politiche in materia di immigrazione e sistema carcerario. Lo scorso febbraio, il leader cileno si è recato in Italia per esaminare di persona alcune di queste politiche. Nel suo messaggio, Kast ha anche affermato che Meloni ha dimostrato un'"ammirevole solidità" sulla scena internazionale, dove, a suo avviso, la politica è diventata "erratica". "Quattro anni di governo non sono solo numeri su carta: sono decisioni quotidiane, il mantenere la rotta senza esitazioni", ha detto.
Il presidente cileno elogia Meloni, 'è coerente con i suoi principi'
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