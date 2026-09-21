WASHINGTON, 21 SET - Il gruppo di tv che segue a rotazione gli eventi del presidente Donald Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto dal tycoon alla Cnn di far parte del pool di cui fanno parte anche Nbc, Abc, Cbs e Fox. Lo ha riferito la Cnn stessa a cui è stato impedito oggi di seguire Trump come emittente designata, nel giorno in cui il tycoon è a New York per l'Assemblea generale dell'Onu. La mossa degli altri quattro network di non seguire più Trump arriva mentre Cnn, Msnbc e Politico annunciano le vie legali per far revocare il divieto di accesso alla Casa Bianca ai loro danni.
Il pool tv della Casa Bianca non seguirà Trump dopo il bando alla Cnn
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