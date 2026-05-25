Il Pg di Perugia, nessun uso di intercettazioni non autorizzate

PERUGIA, 25 MAG - Per il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani "non risulta alcun uso processuale di intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione". Lo afferma intervenendo dopo la protesta degli avvocati penalisti di Perugia e dell'Unione nazionale delle Camere penali per alcuni legali dei quali sono stati captati i colloqui con i loro assistiti nelle apposite sale del carcere di Capanne. Emersi nel fascicolo di un'altra legale indagata per concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il procuratore generale di Perugia spiega di non essere mai stato investito in precedenza della vicenda e di avere quindi "immediatamente attivato i propri poteri di vigilanza", procedendo all'acquisizione di dati e notizie utili a una più puntuale ricostruzione dei fatti. Le informazioni, si legge nel comunicato, sono state "tempestivamente fornite" dal procuratore della Repubblica di Perugia, che si è attivato per ricostruire il "quadro fattuale e tecnico" nel quale sono maturate le operazioni di captazione delle conversazioni, oltre alle modalità di riversamento del materiale acquisito sui supporti telematici. Sottani sottolinea inoltre che "ogni contributo espresso sullo specifico argomento dai deliberati dell'Avvocatura è oggetto della massima attenzione e considerazione" da parte della Procura generale. "All'esito delle notizie raccolte, connotate da fisiologica provvisorietà - prosegue -, può confermarsi che non risulta alcun uso processuale di intercettazioni espletate in difetto di autorizzazione. Per altro verso, se si dovesse effettivamente verificare la presenza di intercettazioni irrituali, se ne dovrà procedere alla loro distruzione, secondo le forme del codice di procedura penale". Nel comunicato viene infine evidenziato che le prime verifiche svolte "sembrano delineare una situazione che, pur in attesa di ulteriori approfondimenti, non appare pienamente sovrapponibile rispetto a quanto riferito dagli organi di informazione".