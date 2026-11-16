BRASILIA, 16 NOV - Il Partito dei lavoratori (Pt), la formazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, ha presentato alla Camera dei deputati brasiliana un pacchetto di quattro progetti di legge per aumentare la tassazione sui redditi più elevati e su alcuni strumenti finanziari oggi esenti. Tra le misure principali figurano un'imposta del 15% su utili e dividendi distribuiti dalle imprese alle persone fisiche, reintroducendo un prelievo abolito nel 1995, e una tassa progressiva sui grandi patrimoni. Quest'ultima prevede aliquote dallo 0,7% al 3% per i patrimoni netti superiori a 15 milioni di real (circa 2,4 milioni di euro). Un altro progetto introduce un'imposta del 7,5% sui rendimenti di titoli oggi esenti, tra cui le lettere di credito immobiliare e agrario. Il quarto aumenta dal 17,5% al 20% la tassazione sugli interessi sul capitale proprio distribuiti dalle società agli azionisti. Secondo il gruppo parlamentare del Pt, le proposte puntano ad ampliare le entrate fiscali e a creare risorse per finanziare politiche sociali e investimenti pubblici. L'iniziativa arriva mentre nella maggioranza resta aperto il confronto sul piano di aggiustamento fiscale promosso dal governo già approvato dal Senato.
Il partito di Lula propone nuove tasse su dividendi e grandi patrimoni brasiliani
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