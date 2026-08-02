VATICANO, 02 AGO - "Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta chiedendo a Dio che per mezzo della intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustiza". Lo ha detto papa Leone parlando in spagnolo nel post Angelus.
Il Papa, preoccupato per Ceuta, si trovino soluzioni di giustizia
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