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Il Papa, preoccupato per Ceuta, si trovino soluzioni di giustizia

VATICANO, 02 AGO - "Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta chiedendo a Dio che per mezzo della intercessione di Nostra Signora dell'Africa si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustiza". Lo ha detto papa Leone parlando in spagnolo nel post Angelus.

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