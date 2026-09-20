CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET - Il Papa all'Angelus ha salutato la città di Pescantina (Verona), dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati "per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri della seconda guerra mondiale". "Non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato", ha detto Leone XIV.
Il Papa, 'non dimenticare la storia per non ripetere gli errori del passato'
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