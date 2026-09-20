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Il Papa, 'non dimenticare la storia per non ripetere gli errori del passato'

CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET - Il Papa all'Angelus ha salutato la città di Pescantina (Verona), dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati "per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri della seconda guerra mondiale". "Non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato", ha detto Leone XIV.

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