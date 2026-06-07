Il Papa, 'no a una fede comoda e privata, chiusa nell'egoismo'

MADRID, 07 GIU - "Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio, quanto di lasciarci noi stessi portare fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito alla conversione, a cambiare sguardo, accogliendo la sua presenza che ci cambia e ci rende costruttori di un mondo nuovo". Lo dice papa Leone nella messa in Plaza de Cibeles di fronte ad oltre un milione di fedeli. Dopo la messa, il Papa guiderà la processione del Corpus domini. Lui stesso spiega il senso del rito: "Il Cristo che passa per le strade nell'ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati".