Il Papa, 'le polarizzazioni e il disprezzo portano distruzione'

CITTÀ DEL VATICANO, 31 MAG - A distruggere il mondo sono "polarizzazioni" e "disprezzo". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito", ha detto Leone XIV sottolineando che "ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E, per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità".