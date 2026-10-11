CITTÀ DEL VATICANO, 11 OTT - "I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni". Lo ha annunciato il Papa all'Angelus.
Il Papa 'ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi'
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