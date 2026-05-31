Il Papa, Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 31 MAG - Il Papa ha ricordato che in questo mese di maggio, "da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario: come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la Divina Sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità per orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura", ha detto Leone XIV all'Angelus.