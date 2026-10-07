CITTÀ DEL VATICANO, 07 OTT - Il Papa chiede ai vescovi di ascoltare "le famiglie, comprese quelle segnate da difficoltà, solitudine e talvolta persino da apparenti fallimenti" perché "abbiamo certamente molto da imparare" e "le loro vite ci pongono anche delle domande che meritano di essere affrontate con coraggio". Leone, aprendo il summit in Vaticano, ha citato: "una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio"; la difficoltà dei giovani a prendere "un impegno per tutta la vita". Ci sono poi "fragilità" come "l'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine".
Il Papa, 'dal sesso alle fragilità, rispondere alle domande delle famiglie'
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