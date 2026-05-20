Il Papa al capo della Chiesa armena, preghiamo per la pace in Medio Oriente

CITTÀ DEL VATICANO, 20 MAG - Il Papa, prima della catechesi dell'udienza generale, ha salutato il 'catholicos' della Chiesa armena Aram I che è accanto a lui sul sagrato di Piazza San Pietro. Il Papa ha invitato tutti a "pregare per la pace in Libano e in Medio Oriente ancora una volta tornati alla violenza e alla guerra". "Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre Chiese", ha aggiunto Leone XIV rivolto al Capo della Chiesa armena.