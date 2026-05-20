CITTÀ DEL VATICANO, 20 MAG - Il Papa, prima della catechesi dell'udienza generale, ha salutato il 'catholicos' della Chiesa armena Aram I che è accanto a lui sul sagrato di Piazza San Pietro. Il Papa ha invitato tutti a "pregare per la pace in Libano e in Medio Oriente ancora una volta tornati alla violenza e alla guerra". "Questa visita fraterna rappresenta un'importante occasione per rafforzare i legami di unità che già esistono tra noi mentre ci avviciniamo alla piena comunione tra le nostre Chiese", ha aggiunto Leone XIV rivolto al Capo della Chiesa armena.
Il Papa al capo della Chiesa armena, preghiamo per la pace in Medio Oriente
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