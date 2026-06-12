TENERIFE, 12 GIU - "Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi! Convertitevi!". Così il Papa da Tenerife incontrando le realtà di integrazione dei migranti. "Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri - tuona Leone - non darà pace, né onore, né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Spezzate quelle catene e liberate coloro che tenete sotto il vostro dominio".
Il Papa ai trafficanti di essere umani, fermatevi e convertitevi!
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