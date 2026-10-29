Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Il Papa, 'addolorato per l'incidente ferroviario in Spagna'

CITTÀ DEL VATICANO, 29 OTT - Papa Leone XIV ha inviato un messaggio nel quale si dice "profondamente addolorato" per il "tragico incidente ferroviario" in Spagna. Il Pontefice prega per le vittime ed esprime "il proprio sentito cordoglio ai familiari", insieme a "parole di conforto, di viva partecipazione al loro dolore e all'augurio di una pronta guarigione per i feriti". Infine Leone incoraggia gli operatori dei soccorsi "a proseguire nel loro impegno di assistenza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...