CITTÀ DEL VATICANO, 29 OTT - Papa Leone XIV ha inviato un messaggio nel quale si dice "profondamente addolorato" per il "tragico incidente ferroviario" in Spagna. Il Pontefice prega per le vittime ed esprime "il proprio sentito cordoglio ai familiari", insieme a "parole di conforto, di viva partecipazione al loro dolore e all'augurio di una pronta guarigione per i feriti". Infine Leone incoraggia gli operatori dei soccorsi "a proseguire nel loro impegno di assistenza".
Il Papa, 'addolorato per l'incidente ferroviario in Spagna'
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