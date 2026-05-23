Il Papa ad Acerra, sono venuto a raccogliere le lacrime

ACERRA, 23 MAG - "Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente". Lo ha detto il Papa nella Cattedrale di Acerra parlando ai familiari delle vittime della 'terra dei fuochi'. "Sono qui, però, anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una Chiesa - ha detto ancora Leone - che ha saputo osare la denuncia e la profezia, per radunare il popolo nella speranza".