A BORDO AEREO PAPALE, 06 GIU - Quella degli abusi sessuali è "una ferita ancora aperta". Lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo "è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono".
Il Papa, 'abusi del clero ferita ancora aperta'
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