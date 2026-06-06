Il Papa, 'abusi del clero ferita ancora aperta'

A BORDO AEREO PAPALE, 06 GIU - Quella degli abusi sessuali è "una ferita ancora aperta". Lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo "è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono".