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Il Papa, 'abusi del clero ferita ancora aperta'

A BORDO AEREO PAPALE, 06 GIU - Quella degli abusi sessuali è "una ferita ancora aperta". Lo ha detto Papa Leone a bordo dell'aereo papale diretto a Madrid, dove inizia da oggi il suo quarto viaggio apostolico internazionale. Leone ha spiegato ai giornalisti che incontrerà alcune vittime, ma purtroppo "è impossibile ricevere tutte quelle che lo vogliono".

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