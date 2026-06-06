Il Papa a Madrid, atto solenne all'arrivo al Palazzo Reale

MADRID, 06 GIU - Scortata dalla Guardia Reale a cavallo, la berlina blindata con il papa Leone XIV è giunta nella Plaza de Armas del Palazzo Reale, per la cerimonia solenne di benvenuto. Ricevuto dal re Felipe VI e da Letizia, il pontefice ha poi salutato la principessa delle Asturie Leonor e l'infanta Sofia, entrambe in abito nero, prendendo posto nella tribuna d'onore. Dopo gli inni nazionali della Città del Vaticano e della Spagna, e il tradizionale saluto di 21 colpi di salve di cannone - i massimi onori militari riservati ai capi di Stato - Leone XIV e Felipe VI hanno passato in rassegna il picchetto d'onore, fra le grida di 'Viva il Papa, viva!' delle migliaia di persone che affollano l'area esterno del complesso monumentale.