Il padre di Andrea Sempio 'mio figlio innocente, è una vigliaccata'

MILANO, 21 MAG - "Siamo forti dell'innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene". Lo afferma Giuseppe Sempio, il padre di Andrea, in una intervista al Tg1 che andrà in onda alle 13:30. "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c'entra niente. Questa è una vigliaccata. Di chi non lo so...", aggiunge l'uomo in una anticipazione dell'intervista sui profili social del Tg1 Rai. La mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi venne uccisa nella sua abitazione di Garlasco, "mio figlio stava a casa con me - sostiene ai microfoni del telegiornale della Rai l'uomo - Guardarlo negli occhi per chiedergli se c'entra qualcosa con l'omicidio? Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi: stava a casa sua con me. Poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto...". Per smontare le accuse, nelle prossime ore i legali del 38enne, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, depositeranno le prime consulenze.