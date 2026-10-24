PARIGI, 24 OTT - Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha annunciato stasera circa un migliaio di fermi in Francia durante la giornata di manifestazioni in tutto il paese. Nei cortei - ha aggiunto - "è andato tutto bene", anche se il numero dei fermati "aumenterà". "In questo stesso momento, il 17 ottobre - ha sottolineato - eravamo a 385 fermi", ma "grazie all'intervento delle forze dell'ordine, i saccheggi sono stati evitati". Il ministro ha aggiunto che "non ci sono stati attacchi diretti verso edifici pubblici".
Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiPARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...