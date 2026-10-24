Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Il ministro dell'Interno francese, 'circa 1.000 fermi in tutto il Paese'

PARIGI, 24 OTT - Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha annunciato stasera circa un migliaio di fermi in Francia durante la giornata di manifestazioni in tutto il paese. Nei cortei - ha aggiunto - "è andato tutto bene", anche se il numero dei fermati "aumenterà". "In questo stesso momento, il 17 ottobre - ha sottolineato - eravamo a 385 fermi", ma "grazie all'intervento delle forze dell'ordine, i saccheggi sono stati evitati". Il ministro ha aggiunto che "non ci sono stati attacchi diretti verso edifici pubblici".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
PARIGI
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...