CITTÀ DEL MESSICO, 09 SET - Il governo messicano ha individuato 54.000 aziende che non pagano l'imposta sul reddito da cinque anni e altre 129.000 che hanno dichiarato perdite negli ultimi tre esercizi. Durante la conferenza della presidente Claudia Sheinbaum l'autorità fiscale ha illustrato le nuove misure del Pacchetto Economico 2027 per limitare le detrazioni e contrastare l'evasione. "Questo significa che ci sono aziende che, sebbene registrino un aumento delle entrate, presentano perdite nelle dichiarazioni annuali per vari anni consecutivi e non hanno una giustificazione reale", ha spiegato il capo del fisco Antonio Martínez Dagnino. Le società che pagano meno imposte utilizzano fatture presuntamente false fino al 10% delle loro spese. Negli ultimi anni le indagini governative hanno portato al blocco di oltre 38.000 realtà fittizie. La nuova legge di bilancio propone risorse complessive per circa 531 miliardi di dollari, puntando a raccoglierne 310 miliardi tramite il gettito tributario. Le modifiche normative stabiliranno meccanismi di controllo più severi per evitare abusi sulle perdite fiscali da parte di compagnie con ricavi superiori a 2,5 milioni di dollari.
Il Messico stringe sulle tasse, nel mirino le aziende
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