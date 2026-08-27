BUENOS AIRES, 27 AGO - Ha preso il via mercoledì a Buenos Aires il primo round di negoziati tra il Mercosur e il Vietnam su un accordo commerciale preferenziale che espanda gli scambi, riduca le barriere e rafforzi la presenza del blocco sudamericano nel sud-est asiatico. Lo ha riferito il ministro degli Esteri dell'Argentina, Pablo Quirno, in un post su X al termine di un incontro con la delegazione tecnica vietnamita. "Ho avuto il piacere di dare il benvenuto ai gruppi di lavoro al primo round di negoziati commerciali in presenza tra il Mercosur e il Vietnam, guidato dall'Argentina in qualità di presidente pro tempore del blocco". "Ribadiamo l'impegno del nostro Paese a portare avanti i negoziati e a concludere accordi con le economie più dinamiche del sistema internazionale", conclude il post di Quirno. Parallelamente prende corpo a Buenos Aires l'idea di aprire un negoziato anche con l'India. La proposta è stata avanzata questa settimana durante la realizzazione a Buenos Aires di un importante foro imprenditoriale bilaterale. L'opportunità, è stato sottolineato, sarebbe particolarmente rilevante per il settore agroindustriale tenendo conto che l'India rappresenta già un importante mercato per l'export di derivati di soia e girasole. Un'eventuale intesa Mercosu-India potrebbe aprire in tal senso la discussione ad altri settori come cibo, carne, tecnologia agricola, medicinali, energia, macchinari, servizi digitali e investimenti. La proposta si inserisce in un contesto di intensa attività negoziale da parte del blocco sudamericano. Il Mercosur sta perseguendo accordi commerciali e avviato colloqui con diversi partner internazionali, tra cui Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti dopo aver concluso con successo di recente accordi con l'Unione Europea e con Singapore.
Il Mercosur avvia ufficialmente i negoziati per un accordo commerciale con il Vietnam
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