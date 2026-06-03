Il maltempo sposta le tegole a Santa Giustina, intervengono i pompieri

PADOVA, 03 GIU - I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina sulla Basilica di Santa Giustina a Padova per mettere in sicurezza alcuni coppi del tetto scivolati fino alla linea di gronda dopo il maltempo dei giorni scorsi, con concreto pericolo di caduta. Uno era già precipitato lunedì. Sul posto è intervenuto il personale Saf (speleo alpino fluviale) del Comando di Padova, che ha operato in quota con tecniche su corda per la rimozione degli elementi pericolanti. Al termine delle operazioni la basilica, una delle più grandi al mondo, è tornata pienamente fruibile.