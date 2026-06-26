Il magnate della Porsche mette in vendita la sua storica villa di Salisburgo

ROMA, 26 GIU - Wolfgang Porsche, il magnate automobilistico austro-tedesco, sembra aver abbandonato i piani per la costruzione di un tunnel privato di 500 metri per le sue auto attraverso le colline di Salisburgo, dopo le proteste del pubblico per il "tunnel per una sola persona". Lo riporta il Guardian. Nel 2020, Porsche ha acquistato una storica villa del XVII secolo alla periferia di Salisburgo per 8,4 milioni di euro e lo scorso autunno ha ottenuto il permesso dalle autorità cittadine per la costruzione di una strada di accesso privata, del valore stimato di 10 milioni di euro, che attraverserebbe l'aspra collina calcarea. Il progetto dell'83enne prevedeva che il tunnel collegasse un parcheggio comunale nel centro città a un garage sotterraneo adiacente alla villa, dove avrebbe potuto parcheggiare otto auto. La proposta ha suscitato incredulità e rabbia tra molti residenti, soprattutto per il valore storico dell'immobile, che un tempo fu la dimora di Stefan Zweig . Lo scrittore ebreo vi abitò fino a quando non fu costretto a lasciare la città nel 1934 dal regime austro-fascista. A quanto pare, Porsche ha fatto una clamorosa inversione di marcia, mettendo in vendita la villa. Il nuovo proprietario sarebbe autorizzato a costruire il tunnel, ma dovrebbe affrettarsi poiché il permesso di costruzione - per il quale Porsche ha pagato 48.000 euro - è valido solo fino alla fine del 2028. Le autorità cittadine hanno infranto le speranze di coloro che per anni, ben prima dell'acquisto da parte di Porsche, si sono battuti affinché la villa passasse in mani statali e venisse trasformata in un museo dedicato alla memoria di Zweig. Bernhard Auinger, sindaco di Salisburgo, ha dichiarato che la città non può permettersi di acquistarla. Secondo quanto riportato dai media locali, le proteste contro i progetti di tunnel di Porsche, che i manifestanti hanno definito l'apice della disuguaglianza in una città in cui molti residenti sono sempre più alle prese con la carenza di alloggi e affitti esorbitanti, hanno contribuito alla sua decisione di vendere.
Il magnate della Porsche mette in vendita la sua storica villa di Salisburgo
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