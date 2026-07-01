MILANO, 01 LUG - "Escludo categoricamente" che Alessandro Bastoni "abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne". Così Salvatore Scuto, l'avvocato del calciatore dell'Inter e della Nazionale, si è espresso dopo l'iscrizione del 27enne nel registro degli indagati della Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sul presunto giro di escort organizzato dall'agenzia di eventi Ma.De. di Cinisello Balsamo.
Il legale di Bastoni, escludo categoricamente abbia avuto rapporti a pagamento
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