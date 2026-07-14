CARACAS, 14 LUG - Il governo ad interim di Delcy Rodríguez in Venezuela ha annunciato l'avvio di negoziati con settori dell'opposizione con l'''obiettivo di rafforzare la democrazia". E' quanto si legge oggi in un comunicato a nome dell'Assemblea Nazionale guidata da Jorge Rodríguez, fratello di Delcy, in cui si inserisce l'iniziativa "nel quadro dell'appello all'unità nazionale per superare la crisi del doppio terremoto" del 24 giugno. L'appello per l'avvio di una "road map" è rivolto tuttavia solo ai membri dell'Assemblea Nazionale 2015-2020 il cui titolare, l'oppositore Juan Guaidó, si era autoproclamato presidente ottenendo all'epoca anche il riconoscimento di diversi governi stranieri. Nessun accenno invece alla partecipazione di settori dell'opposizione guidata da Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia, che sostengono ad oggi di essere stati privati illegittimamente della vittoria alle elezioni presidenziali del 2024.
Il governo Rodríguez apre al dialogo con l'opposizione in Venezuela
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