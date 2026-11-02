BRUXELLES, 02 NOV - Governo sull'orlo della crisi sulla manovra in Belgio. Dopo giorni di stallo e senza un accordo della coalizione 'Arizona' che guida l'esecutivo di centrodestra, il premier Bart De Wever questa mattina si sta recando dal Re Filippo I per rassegnare le dimissioni. Secondo i media belgi potrebbe essere questa l'ultima, disperata mossa del premier per uscire dallo stallo entro domani a mezzogiorno, termine ultimo per trovare un accordo sulla manovra. In alternativa il re già oggi potrebbe accettare le dimissioni di De Wever.
Il governo belga in crisi sulla manovra, possibili dimissioni di De Wever
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