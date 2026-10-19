Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Il governo accoglie la proposta di un Consiglio Ue a Roma a 70 anni dai Trattati

ROMA, 19 OTT - Il governo italiano ha accolto la proposta del presidente Antonio Costa di tenere a Roma il Consiglio europeo di marzo 2027 in occasione del 70° anniversario dei Trattati di Roma, iniziativa che consentirebbe di riportare i leader per un vertice europeo nel luogo dove settant'anni fa vennero firmati i Trattati istitutivi. Lo riferiscono fonti del governo italiano. Si tratterebbe, sottolineano le stesse fonti, della prima volta dal 2003 di un Consiglio Ue fuori dall'usuale sede di Bruxelles, come stabilito dal Trattato di Nizza. La decisione dovrebbe essere adottata formalmente a Bruxelles nelle prossime settimane.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...