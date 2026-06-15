STOCCOLMA, 15 GIU - Marius Borg Hoiby, figlio di Mette Marit, la principessa erede al trono di Norvegia, condannato oggi a quattro anni per stupro e violenze, si proclama innocente ed è determinato a ricorrere in appello. Lo ha annunciato il suo avvocato Petar Sekulic dopo la visita in carcere. La Corte di Oslo lo ha riconosciuto colpevole di due casi di stupro e di violenze contro la sua ex fidanzata Nora Haukland. "Ritiene di essere chiaramente innocente rispetto alle accuse di stupro e di non aver in alcun modo sottoposto Haukland a maltrattamenti, quindi è piuttosto deciso a presentare ricorso", ha dichiarato l'avvocato, riportato dal quotidiano norvegese Vg.
Il figlio della principessa di Norvegia si dichiara innocente e annuncia ricorso
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