PARIGI, 17 OTT - A Parigi i primi manifestanti del corteo autorizzato sono cominciati ad arrivare nella calma in Place de Clichy, punto di arrivo della manifestazione partita da Place de la République. "La stragrande maggioranza delle persone sta manifestando senza incidenti", rileva il ministero dell'Interno, aggiungendo che il corteo parigino è stato tuttavia segnato da "atti di vandalismo" e disturbato da "alcune centinaia di esponenti dell'estrema sinistra che cercano lo scontro, prendendo di mira le forze dell'ordine e i soccorritori". La "maggior parte degli individui ostili rimane in Place de la République. Le forze dell'ordine hanno fatto ricorso ad idranti e gas lacrimogeni per tenerli a distanza", conferma il ministero.Nella capitale, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare diversi incendi che hanno coinvolto alcuni veicoli.A metà pomeriggio, a Parigi, 163 persone sono state fermate.
Il corteo di Parigi arriva pacificamente in Place de Clichy
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