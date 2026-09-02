Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Il Consiglio regionale del Veneto approva la legge sul fine vita

VENEZIA, 02 SET - Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta Regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce "procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito", è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
VENEZIA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...