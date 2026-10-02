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Il Congresso spagnolo boccia il decreto di misure per la casa

MADRID, 02 OTT - Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrati delle destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista Junts per Catalunya. Immediatamente dopo la votazione, fuori dal Parlamento, nella Carrera de San Geronimo, dove da questa mattina manifestavano gli attivisti dei sindacati degli inquilini e migliaia di cittadini accampati da giorni in Puerta del Sol, si sono levate urla di protesta: "I vostri profitti, la nostra miseria!' e 'Subito sciopero generale!'.

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