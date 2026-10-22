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Il Comune di Ferrara lancia il 'Nucleo anti maranza'

BOLOGNA, 22 OTT - A Ferrara nasce "il Nam, il Nucleo Anti Maranza, una task force voluta dal Comune della città emiliana per contrastare il fenomeno, che sarà al contempo anche un primo esperimento a livello nazionale". Lo annuncia il sindaco Alan Fabbri (Lega). Il Nam "vedrà impegnato in prima linea il Comune di Ferrara e coinvolgerà avvocati, psicologi, assistenti sociali, la polizia locale ed esperti di sicurezza". L'annuncio "alla luce anche degli ultimi fatti di cronaca che hanno portato la devastazione di intere città in Italia, come avvenuto a Bologna e Milano". Avrà funzione di prevenzione ma anche "controllo e repressione".

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