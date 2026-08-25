DAMASCO, 25 AGO - Il comandante delle forze curde siriane, Mazloum Abdi, ha annunciato stasera lo scioglimento di queste forze che hanno combattuto contro i jihadisti dello Stato Islamico, in base a un accordo con il presidente Ahmed al-Sharaa, determinato a riunificare la Siria. "Oggi annunciamo la fine della missione delle Forze Democratiche Siriane e dichiariamo, con piena responsabilità, il loro scioglimento come forza militare indipendente", ha affermato Abdi in un discorso al palazzo presidenziale di Damasco.
Il comandante delle forze curde in Siria annuncia lo scioglimento
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