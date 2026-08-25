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Il comandante delle forze curde in Siria annuncia lo scioglimento

DAMASCO, 25 AGO - Il comandante delle forze curde siriane, Mazloum Abdi, ha annunciato stasera lo scioglimento di queste forze che hanno combattuto contro i jihadisti dello Stato Islamico, in base a un accordo con il presidente Ahmed al-Sharaa, determinato a riunificare la Siria. "Oggi annunciamo la fine della missione delle Forze Democratiche Siriane e dichiariamo, con piena responsabilità, il loro scioglimento come forza militare indipendente", ha affermato Abdi in un discorso al palazzo presidenziale di Damasco.

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