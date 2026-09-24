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Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato 26 settembre

ROMA, 24 SET - "Prima di disporre la riapertura al pubblico del Parco del Colosseo, che resterà chiuso anche venerdì 25 settembre" il ministro della Cultura Alessandro Giuli "si riserva di verificare l'indirizzo delle indagini in corso da parte degli inquirenti e di incontrare, assieme ai dirigenti del MiC e al direttore Quilici, i lavoratori e le lavoratrici del parco del Colosseo per verificare se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura". Lo comunicano fonti del Ministero della Cultura.

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