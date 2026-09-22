SANTIAGO DEL CILE, 22 SET - Il presidente del Cile, José Antonio Kast ha criticato in discussione il funzionamento delle Nazioni Unite davanti all'Assemblea Generale sostenendo che "non è stato all'altezza delle sfide del nostro tempo", e proponendo tre riforme per rafforzarne la capacità d'azione. "Non è solo un problema di leadership ma anche un problema di azione", ha affermato Kast nel suo primo discorso all'Onu in qualità di capo di Stato, parlando di "una struttura che - a suo dire - delibera eccessivamente e agisce lentamente". Il leader cileno ha quindi proposto tre riforme: ridurre la burocrazia e concentrare le risorse di bilancio "laddove sono in gioco delle vite"; sospendere le agende non considerate prioritarie; e riformare il Consiglio di Sicurezza affinché le sue decisioni "tornino a imporre rispetto". Nel corso del suo intervento, il leader conservatore cileno ha dedicato ampio spazio a illustrare gli indicatori economici e di sicurezza relativi ai suoi primi sei mesi di mandato, invitando gli investitori internazionali a puntare sul Cile. Kast ha sottolineato infine "la maggiore collaborazione" tra i governi dell'America Latina in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale.
Il cileno Kast critica l'Onu nel suo primo discorso al dibattito dell'Assemblea
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