SANTIAGO DEL CILE, 28 LUG - Il governo del Cile ha dichiarato l'allerta sanitaria per l'hantavirus e altre malattie trasmesse da vettori animali in 13 delle 16 regioni del Paese, da Atacama a Magallanes, dopo le intense piogge delle ultime settimane. Il decreto, valido fino al 31 luglio 2027, conferisce alle autorità poteri straordinari per accelerare gli interventi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie, pur escludendo la presenza di un'epidemia in corso. Secondo il Ministero della Salute, nel 2026 sono stati registrati finora 46 casi e 18 decessi per hantavirus, con una letalità del 39%, in netto aumento rispetto al 18% del 2025. In Cile è endemica la variante Andes, l'unica in grado di trasmettersi anche da persona a persona. L'allerta riguarda inoltre dengue, zika, chikungunya, febbre gialla e influenza aviaria, mentre l'Organizzazione Panamericana della Sanità mantiene un'allerta epidemiologica per l'aumento dei casi di hantavirus in Sudamerica.
Il Cile dichiara allerta sanitaria per hantavirus dopo le piogge, 18 morti nel 2026
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