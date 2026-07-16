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Il capo di Naftogaz Serhiy Koretskyi nominato nuovo premier ucraino

KIEV, 16 LUG - Il parlamento ucraino ha approvato la nomina di Serhiy Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Volodymyr Zelensky. Con 289 voti su 318, "la Verkhovna Rada dell'Ucraina (il parlamento) ha votato per nominare Serhiy Koretskyi primo ministro dell'Ucraina", ha annunciato l'istituzione sui social media.

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