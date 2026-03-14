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Il Bid lancia Idb Lac Minerals per filiere regionali dei minerali critici

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ASUNCIÓN, 13 MAR - Il Gruppo della Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha lanciato oggi ad Asunción, la capitale del Paraguay, l'iniziativa Idb Lac Minerals, una piattaforma volta a rafforzare le catene di approvvigionamento dei minerali critici provenienti dall'America Latina e dai Caraibi. Il progetto, dettaglia una nota della Bid, mira a promuovere filiere più sicure, resilienti e con maggiore valore aggiunto, collegando i Paesi della regione con partner internazionali interessati a investimenti, tecnologia e contratti di lungo periodo. Secondo il presidente del Bid, Ilan Goldfajn, l'obiettivo è sostenere lo sviluppo responsabile delle risorse minerarie e favorire il passaggio dall'esportazione di materie prime alla creazione di catene di valore locali attraverso attività di raffinazione e lavorazione. L'iniziativa prevede assistenza tecnica, strumenti finanziari e il sostegno a infrastrutture industriali. Diversi partner internazionali hanno espresso sostegno al progetto durante le riunioni annuali del Bid. Tra questi Giappone, Canada, Finlandia e Italia, oltre ad altri Paesi membri come Germania, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. L'America Latina produce circa il 30% dei minerali globali, ma gran parte delle esportazioni resta concentrata nelle materie prime.

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