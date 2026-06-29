ROMA, 29 GIU - L'Idf ha reso noto su X di aver ucciso nella parte settentrionale della Striscia di Gaza Zaher Abu Salem, membro della Jihad islamica. "Aveva invaso Israele durante l'offensiva del 7 ottobre 2023 e rapito civili, è stato ucciso ieri in un raid israeliano nella Striscia di Gaza. Abu Salem ha partecipato al rapimento di civili israeliani dalle loro case e alla loro prigionia", afferma l'esercito. Le Forze di Difesa Israeliane affermano che, durante la guerra di Gaza e anche di recente, Abu Salem ha tentato di sferrare attacchi contro le truppe israeliane e i civili israeliani, rappresentando quindi una "minaccia". L'esercito israeliano ha dichiarato anche di aver colpito tre quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte. I raid aerei hanno preso di mira strutture di Hezbollah nelle aree di Nabatieh e Mayfadoun, ha riferito l'Idf in un comunicato. Lo riporta Al-Jazeera. Ieri, in un'operazione distinta, è stato colpito un lanciarazzi di Hezbollah che tentava di prendere di mira le truppe israeliane. "Gli attacchi sono avvenuti in risposta ai continui tentativi di Hezbollah di colpire le nostre forze operative nella zona di sicurezza".
Idf, 'ucciso a Gaza Abu Salem, aveva partecipato all'attacco del 7 ottobre'
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