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Idf, 'raid contro Hezbollah in risposta al lancio di 50 proiettili sulle truppe'

TEL AVIV, 20 GIU - "Durante la notte, l'organizzazione terroristica Hezbollah ha lanciato oltre 50 proiettili contro le forze israeliane nella zona di sicurezza nel sud del Libano. A seguito di questi attacchi, l'Idf stanno colpendo obiettivi dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel sud del Paese", ha detto in una dichiarazione un portavoce dell'Idf confermando i raid contro Hezbollah nel Libano meridionale.

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