Idf, intercettato un drone lanciato dagli Houthi su Eilat

ROMA, 09 GIU - L'esercito israeliano ha reso noto di aver intercettato poco fa un drone lanciato dagli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, sopra la città meridionale di Eilat, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Lo riportano i media israeliani. Stamattina gli Houthi avevano lanciato, per la prima volta da aprile, due missili balistici contro Israele, di cui secondo l'Idf uno intercettato mentre l'altro non avrebbe raggiunto il Paese. Il lancio del drone dallo Yemen avviene dopo che l'Iran ha annunciato di aver sospeso le operazioni militari contro Israele.