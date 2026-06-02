Idf, 'intercettati due proiettili provenienti dal Libano'

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 02 GIU - L'esercito israeliano ha annunciato l'intercettazione, nelle prime ore di stamattina, di due proiettili provenienti dal Libano, dopo che Donald Trump aveva assicurato che il movimento filo-iraniano Hezbollah e Israele avrebbero cessato gli scontri. "A seguito delle sirene suonate all'1:35 del mattino (00:35 ora italiana, ndr) in diverse aree del nord di Israele, l'aeronautica israeliana ha intercettato due proiettili entrati in territorio israeliano dal Libano", ha scritto l'esercito su Telegram. Secondo quanto riferito dall'esercito, scrive il Times of Israel, due razzi lanciati da Hezbollah dal Libano contro la zona di Safed, nell'Alta Galilea, che hanno fatto scattare le sirene in numerose città, sono stati intercettati. Nel frattempo, un drone apparentemente appartenente a Hezbollah ha colpito una postazione militare nella Galilea occidentale, vicino al confine con il Libano. Le sirene hanno suonato in diverse città della zona a seguito dell'attacco. L'Idf afferma che non ci sono stati feriti negli attacchi. (ANSA-AFP).