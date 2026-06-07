TEL AVIV, 07 GIU - "Poco fa il regime terroristico iraniano ha lanciato missili verso Israele, eravamo pronti. Il regime ha compiuto un grande errore decidendo di attaccarci nuovamente, scegliendo di nuovo il terrorismo. Il capo di stato maggiore in questo momento sta tenendo una valutazione della situazione per approvare i piani". Lo ha detto il portavoce dell'Idf Effi Defrin
Idf, 'grave errore dell'Iran nell'attaccarci, capo esercito sta decidendo i piani'
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