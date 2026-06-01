TEL AVIV, 01 GIU - "L'Idf esorta con forza tutti i residenti del quartiere di Dahyeh (nella zona meridionale di Beirut) a trasferirsi per la propria sicurezza. Se Hezbollah continuerà a lanciare attacchi contro le nostre città e comunità, l'esercito israeliano risponderà colpendo obiettivi terroristici a Dahyeh". Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'Idf sottolineando che "Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah".
Idf esorta i civili a evacuare Dahyeh, quartiere sud di Beirut
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