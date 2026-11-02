TEL AVIV, 02 NOV - Il portavoce dell'Idf ha annunciato la fine dell'operazione antiterrorismo a Hebron, iniziata in seguito all'attentato del 23 ottobre in cui sono stati uccisi due soldati e tre feriti. Dopo l'attacco l'esercito ha lanciato un'operazione mirata nel quartiere di Hamula, abitato da affiliati a Hamas, con centinaia di perquisizioni, arresti e interrogatori di decine di sospettati. L'Idf ha demolito le case dei due terroristi che hanno compiuto l'attentato e trovato equipaggiamento militare. La scorsa settimana il capo di stato maggiore Eyal Zamir il tenente generale Eyal Zamir ha comunicato al primo ministro Benjamin Netanyahu che non c'erano ragioni operative per continuare l'operazione a Hebron e che non esisteva alcuna base giuridica per impedire ai palestinesi di tornare a casa.
Idf, conclusa operazione antiterrorismo a Hebron dopo l'attentato del 23 ottobre
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