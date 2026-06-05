'Ideò rapina Rolex', figlio Antoniozzi condannato a 6 e 4 mesi

ROMA, 05 GIU - Il gup di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio Antoniozzi jr faceva parte di una banda dedita alle rapine di Rolex di cui facevano parte altre tre persone. Il giudice ha disposto una condanna a 5 anni e 8 mesi per David Cesarini e a 3 anni Manuel Fiorani mentre ha assolto Michael Giuliano con la formula "per non aver commesso il fatto".