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I pm, 'Sempio a processo per l'omicidio di Chiara Poggi'

MILANO, 03 NOV - La Procura di Pavia ha chiesto il processo per Andrea Sempio per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni Alberto Stasi. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell'udienza preliminare.

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