MADRID, 29 SET - I partiti del Governo progressista in Spagna Psoe e Sumar "hanno raggiunto un accordo" per approvare le misure sulla casa in Consiglio dei ministri "e dare risposte alle domande della cittadinanza e avanzare sui diritti". E' quanto hanno confermato all'ANSA fonti della Moncloa. Il negoziato fra i socialisti e Sumar è andato avanti in maniera frenetica da giorni e fino a questa mattina, ritardando di oltre un'ora l'inizio della seduta del Consiglio dei ministri odierno. Il Cdm approverà il cosiddetto 'decreto Maricarmen', che prevede misure per l'emergenza abitativa e anti-sfratti, anche alla luce del forte movimento di protesta nel Paese dopo lo sfratto dell'87enne che ieri è stata poi autorizzata a tonare nella sua abitazione a Madrid.
I partiti di governo in Spagna hanno raggiunto un accordo sul decreto casa
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