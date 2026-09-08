PARIGI, 08 SET - Sono soltanto due i quadri di Renoir rubati stanotte dal museo di Cagnes-sur-Mer da due ladri "ben equipaggiati e ben informati", ha detto il sindaco del comune, Bryan Masson. Nella fuga precipitosa, mentre suonavano le sirene dell'allarme antifurto ed era in arrivo la polizia (agenti sul posto in meno di 5 minuti), i ladri hanno preso soltanto quattro quadri di Renoir sui 12 presenti nel museo, e sono stati poi costretti ad abbandonarne due nel giardino del museo. A costringere i malfattori ad abbandonare i quadri è stato anche l'intervento del nuovo cane poliziotto in dotazione alla polizia municipale, secondo quanto riferito dalla vicesindaca Caroline d'Amat, intervistata da Le Parisien: "E' stata certamente la sua azione a spaventare i ladri nella loro fuga, e a costringerli ad abbandonare due opere nel giardino del museo". Secondo la stessa d'Amat, uno dei due quadri abbandonati è l'opera di Renoir "che rappresenta Madame Pichon". Si tratta di un olio realizzato da Renoir nel 1895, che ritrae a mezzo busto Sophie Marguerite Verdier, moglie dell'uomo politico e diplomatico francese Stephen Pichon.
I ladri del museo in Costa Azzurra hanno lasciato metà del bottino nella fuga
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