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I genitori, 'dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace'

MILANO, 04 OTT - "Noi vorremmo solo che la storia fosse finita. Dopo 19 anni Chiara ha il diritto di riposare in pace": i genitori della ventiseienne uccisa a Garlasco lo hanno sottolineato intervistati a 'Verissimo' su Canale 5 ricordando di essere stati disponibili a ogni accertamento.

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